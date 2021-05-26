Adana Turizm ve Kültür Eylem Planı için harekete geçildi

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Kültür ve Turizm Eylem Planı için harekete geçti. Kentin tüm dinamiklerini plana dahil etmek üzere program hazırlayan Büyükşehir Belediyesi odak grup toplantılarını sürdürüyor.

Adana Kültür ve Turizm Eylem Planı’yla ilgili bilgi veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Sevgili Adanalılar, Adana’nın Turizm ve Kültür Eylem Planı’nı birlikte hazırlamaya var mısınız? Sizleri kent ölçeğinde herkesin eşit katılım ve fikir paylaşma hakkına sahip olduğu, şeffaf bir düzen içerisinde birlik olarak bir ilki başarma amacıyla planladığımız odak grup toplantılarımıza davet ediyoruz. Turizm ve Kültür Eylem Planı Toplantılarına ilişkin detaylara kaydırmalı postlarımızdan ulaşabilir, dahil olmak istediğiniz toplantılar için turizmsube@adana.bel.tr ve Şehircilik Atölyesi hesapları üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz” diyerek çağrı yaptı.

Zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantıların ilkinde basın grubu yer aldı. 2. toplantı 25 Mayıs Salı günü düzenlendi ve Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Kalkınma Ajansı, meslek kuruluşları odaları, merkez ilçelerin kaymakamlıkları ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü katıldı. 3. Toplantı 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü gerçekleştirildi. Bu grupta Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Adana Kent ve İlçe Konseyleri yer aldı.

Kent dinamiklerinin hemen hepsinin yer aldığı toplam 13 grup, odak toplantıları ile görüş alışverişinde bulunacak, Adana Kültür ve Turizm Eylem Planı’nın hazırlanmasına katkı koyacak, söz sahibi olacak.

Söz konusu odak grupları içerisinde halk oturumları da yapılacak.