Adana sporuna "sağlık" veriyorlar

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Spor Hekimliği birimi, yılda 15 binden fazla kişiye poliklinik ve tedavi hizmeti veriyor. Tedavi hizmetlerinde, ileri teknolojiye sahip elektroterapi ünitesi, izokinetik ve denge ünitesi ile ağırlık istasyonları kullanılıyor. Spor Hekimliği polikliniklerine sporcular dışında kas iskelet sistemi rahatsızlıkları bulunan bireyler de başvurabiliyor.

Kentte Spor Hekimliği alanında tek kurum olan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Spor Hekimliği Birimi’nde Uzm. Dr. Mustafa Yolcu ve Uzm. Dr. Hakan Bozdoğan, spor fizyoterapistleri ile birlikte görev yapıyor. Birimde spor yaralanmalarının tanı ve tedavisi, sporcuların sezon öncesi tıbbi durumlarının değerlendirilmesi ve sağlık raporlarının verilmesi, sporcu beslenmesi, destekleyici vitamin mineral takviyelerinin düzenlenmesi, performans analizleri, sağlıklı bireyler ile obezite, şeker hastalığı, hipertansiyon, astım gibi kronik hastalığı olanlara bireye özgü egzersiz programlarının düzenlenmesi konularında sağlık hizmeti veriliyor.

Tamamlayıcı tıp yöntemleri uygulanıyor

Klinikte sporculara gerekli hallerde enjeksiyon ve PRP uygulamaları yapılıyor. Ayrıca bel ağrısı, boyun ağrısı, diz ağrısı, ayak bileği ağrısı, omuz ağrısı ile başvuran hastalara proloterapi, nöralterapi, mezoterapi, ozon, akupunktur gibi tamamlayıcı tıp uygulamaları gerçekleştiriliyor. Topuk dikeni, tenisçi dirseği ve tendinitlerde şok dalga (ESWT) uygulamaları başarıyla yapılıyor. Birimde bulunan izokinetik sistem ile vücuttaki kas gruplarının gücü bilgisayarlı sistem ile ölçülerek analiz edildikten sonra, zayıf olan kas grubu kuvvetlendiriliyor. Bu sistem, denge sistemi ile birlikte spor cerrahisi geçirmiş bireylerin rehabilitasyonunda önemli rol oynuyor.

Spor yaralanmalarında ilk başvuru yeri olmalı

Spor hekimliği uzmanlığının tıp eğitimi sonrası tıpta uzmanlık tüzüğüne göre dört yılda tamamlanan ana dal uzmanlığı olduğunu belirten Uzm. Dr. Mustafa Yolcu, Türkiye’de son yıllarda sporla uğraşan kişi sayısı arttıkça daha bilinir hale geldiğini vurguladı. Uzm. Dr. Yolcu şöyle konuştu:

“Spor hekimliği poliklinikleri acil müdahale gerektirmeyen spor yaralanmalarının ilk başvuru yeri, acil müdahalesi tamamlanmış yaralanmalarının ise sonraki adresi olmalıdır. Çünkü yaralanmış sporcunun kısa sürede sahalara dönebilmesi için erken rehabilitasyon programlarının hazırlanması, iyileşme olmasına rağmen tekrar zorlu spor aktivitelerine dönebilme kriterlerinin değerlendirilmesi gibi birçok konu normal bireylerden farklı olup ileri uzmanlık alanı gerektirmektedir. Biz güçlü bir ekip olarak Adana ve çevresinde sporculara, spor yaşamlarının sağlıklı şekilde devam etmesi için hizmet vermeye devam edeceğiz.”