Adana Pozantı’da 416 öğrenci taşımalı eğitim ve ücretsiz yemekten faydalanıyor

Adana’nın Pozantı ilçesinde 416 öğrenci taşımalı eğitimin okullarda verdiği çeşitli uygulamalardan yararlandığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için şartlı eğitim yardımından öğrenci burslarına, taşımalı eğitimden ücretsiz yemek imkânına, ücretsiz ders kitaplarından yardımcı kaynaklara çok sayıda projeyi kararlı bir şekilde uygulamaya devam ettiği kaydedildi. Adana’nın Pozantı ilçesinde de bakanlığın ücretsiz yemek hizmetinden taşımalı eğitimdeki öğrenciler ile pansiyonlardaki öğrenciler birlikte faydalandığı aktarıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız, "İlçe genelinde ilköğretimde 259, ortaöğretimde 151 ve özel eğitimde 6 olmak üzere toplam 416 öğrenci güvenli ve huzurlu bir şekilde taşımalı eğitimden istifade ederken aynı zamanda ücretsiz yemek imkânından da yararlanıyor. Borsa İstanbul Şehit Erhan Konuk Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonunda kalan 81 ortaöğretim öğrencisine de günde 3 öğün ücretsiz yemek hizmeti veriliyor" dedi.

Bakanlığın 2023 hedefinin ücretsiz yemek hizmetini 2,5 milyon öğrenciye ulaştırmak olduğu 81 ilde yaptığı çalışmalar sonucunda ücretsiz yemek hizmetinden yararlanan öğrenci sayısını 1,5 milyondan, 1 milyon 796 bin 985’e çıktığı ifade edildi.