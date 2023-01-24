"Adana Çocuk Şenliği" yarın başlıyor
Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Adana Çocuk Şenliği yarın başlıyor.
Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Adana Çocuk Şenliği yarın başlıyor.
"Küçüklere büyük eğlence Büyükşehir’den" sloganıyla düzenlenen şenlik,
25 Ocak -2 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Şenlikte, çocuklara yönelik geleneksel oyunlar, yüz boyama, futbol ve basketbol etkinliği ile teknoloji otobüsünün yer aldığı eğlence programları yer alıyor.
11.00-14.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinliklerin tarih ve yerleri şöyle:
25 Ocak Çarşamba: Karacaoğlan Mahallesi, Karacaoğlan Parkı/ Yüreğir
26 Ocak Perşembe: Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Muhtarlık Arkası Çocuk Parkı/ Sarıçam
27 Ocak Cuma: Barış Mahallesi, Şehit Jandarma Er Fettah Çevikoğlu Çocuk ve Dinlenme Parkı/ Seyhan
30 Ocak Pazartesi: Bahçeşehir Semt Pazarı/ Seyhan
31 Ocak Salı: Kürkçüler Mahallesi, Dağcı Meydanı/ Sarıçam
1 Şubat Çarşamba: Sarıhamzalı Mahallesi, Kapalı Semt Pazarı/ Seyhan
2 Şubat Pazartesi: Yurt Mahallesi, Spor Park Tesisleri/ Çukurova