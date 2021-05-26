ABBSK, Sutopu Milli Takımı kampına 4 oyuncu gönderdi

Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (ABBSK), su topu takımından dört oyuncusunu U-15 Milli Takım kampına gönderdi.

Antrenör Sami Akgöz, yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Zeynep Ece Karahan, Özge Nur Karalı, Raziye Nisa Bilgin ve Şevval Su Özçat’ı U-15 Su Topu Milli Takımı’na göndermenin gururunu yaşıyor. Sporculardan Raziye Nisa Bilgin kamp sonrası milli takımın kalecisi olarak kadroda yer aldı.

Adanalı genç sporculara bir çok branşta destek verdiklerini belirten ABBSK Başkanı Kadir Özdemir, “Su topu branşında 4 sporcumuzu Milli Takım kampına göndermek bizler için gurur verici. Elbette amacımız Türk sporuna yeni sporcular kazandırmak. Bu anlamda ekip halinde inanılmaz altyapı çalışmalarımızla spor ağımızı genişletiyoruz. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, sporda altyapıya önem verilmesinin üzerinde hassasiyetle duruyor. Biz de bunun gereklerini yerine getiriyoruz ve sonuç alıyoruz” dedi.