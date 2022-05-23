7 STEM atölyesinde 4 bin 900 çocuk teknoloji eğitimi alıyor

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde kurulan 7 STEM atölyesinde 4 bin 900 çocuk bilim ve teknoloji tabanlı gelişim eğitimi alıyor.

Yüreğir Belediyesi’nin Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliği ile gerçekleştirdiği ‘Bilim ve Teknoloji Tabanlı Gelişim Projesi’ kapsamında ilçeye 7 STEM atölyesi kuruldu. Belediyeye bağlı 6 kültürevi ve Bilim Merkezinde kurulan atölyelerde çocuklar, okul dışı zamanlarını fen, teknoloji, mühendislik ve matematik destekli robotik kodlama faaliyetleri ile geçirerek kişisel ve bilişsel gelişimlerini destekliyor.

STEM atölyeleri faaliyetleri ile çocukların okul eğitimi dışında problem çözme becerilerinin arttırılması, mühendislik alanlarını etkileriyle deneyimleyerek yaşamsal becerilerinin geliştirilmesi, fen, matematik derslerine olan ilgi ve motivasyonlarının artırılması, mesleğe dönüştürebilecek yeni yetenekler kazanmaları ve günlük hayatı, geleceği kurgulayan nesiller olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.

Murat Göğebakan Kültürevi STEM atölyesini ziyaret eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, proje ile çocukların sosyal becerilerini geliştirmeyi, uzun vadede sağlıklı ve verimli bir yaşam sürmelerini sağlayacak donanımları kazandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Atölyelerde 4 bin 900 çocuğun eğitim aldığını ifade eden Başkan Kocaispir, başarılı çocuklar arasından oluşturulacak gruplarla ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmayı, TEKNOFEST’teki yarışmalarda yer almayı hedeflediklerini dile getirdi.

Proje kapsamında ayrıca Yüreğir Belediyesi Bilim Merkezi’nde Alparslan Türkeş BTÜ ile birlikte Havacılık ve Uzay Bilimleri istasyonları kurularak burada çocuklara uçak ve roket tasarlama eğitimleri de verilecek.