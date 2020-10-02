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29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası başladı
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ İŞ BİRLİĞİ İLE ÇUKUROVA İLÇESİ SPOR PARK TESİSLERİ’NDE DÜZENLENEN 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI’NDA FARKLI KATEGORİLERDEKİ YAKLAŞIK 200 TENİSÇİ 50 GRUPTA MÜCADELE EDİYOR.
ADANA 02.10.2020, 15:01
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Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediye Spor Kulübü iş birliği ile Çukurova İlçesi Spor Park Tesisleri’nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası’nda farklı kategorilerdeki yaklaşık 200 tenisçi 50 grupta mücadele ediyor.
Gruplardaki mücadele sonrası finalistler ana tablo eleme usulü ile belirlenecek. 27 Eylül’de başlayan turnuva 29 Ekim’deki final müsabakaları ile sona erecek. 29 Ekim günü dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlenecek.
Turnuvayı izlemek isteyen vatandaşlar Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Park Tesisleri’nde gerçekleştirilen müsabakaları takip edebilir.
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