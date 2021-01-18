18 yılda Adana’ya 11 baraj 1 gölet yapıldı

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, son 18 yılda Adana’da 11 baraj ve 1 gölet inşa ettiklerini söyledi

Yıldız, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin öncülüğünde 2021 yılını sulamada hamle yılı ilan ettiklerini ifade ederek, “Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır. Sulama projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır” dedi.

Son 18 yılda Adana’da inşa edilen 36 sulama tesisi ile 869 bin 820 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını belirten Genel Müdür Yıldız, “Böylece Adana topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 699 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık. Adana’mız için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 13 adet sulama tesisi inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam eden 13 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 694 bin 370 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 1 milyar 92 milyon 250 bin liralık katkı sağlanacaktır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Adana zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır” ifadelerini kullandı.

Adanamıza 11 baraj ve 1 gölet kazandırdık

Adana’da ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda kente 137 adet tesis ile 4 milyar 450 milyon TL yatırım yaptıklarını vurgulayan Yıldız, “Adana’da son 18 yılda 11 baraj ve 1 gölet inşa ettik. Diğer taraftan Adanalı vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Adana’nın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 7 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, Adana’da taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 57 adet taşkın koruma tesisi ile 90 yerleşim yeri ve 2 bin 642 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 12 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir” diye konuştu.

Genel Müdürü Yıldız, Adana’da son 18 yılda 26 adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak yıllık 5 910 GWh enerji üretimi sağlandığını kaydederek, “Kurulu gücü 1 617 MW olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize, yalnızca enerji alanında yıllık 2 Milyar 750 Milyon TL katkı sunuyoruz. Şehrimizde inşa halinde olan 2 ve planlama aşamasında olan 20 adet olmak üzere toplamda 52 adet HES’le ülkemizin enerjisine enerji katacak olmaktan gurur duyuyor, bugün itibariyle yaklaşık 2.500.000 hanenin enerji ihtiyacını Adana’da kurulu HES’lerle karşılıyoruz” şeklinde konuştu.