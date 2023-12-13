Türkiye yer fıstığı üretiminin yüzde 65’i Adana’nın Karataş ve Ceyhan ilçesinden karşılanıyor. Karataş Belediyesi ve Ceyhan Ticaret Odası işbirliği ile Adana yer fıstığının coğrafi işaret alması için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunuldu.



Başvuruyu değerlendiren Türk Patent ve Marka Kurumu, Adana yer fıstığına coğrafi işaret tescil belgesi verdi.

Karataş Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Bölgemizin değerlerini tescilleyerek her geçen gün arttırılması yönünde çalışmalara devam edeceğiz” denildi.