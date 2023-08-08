Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik, katmer hamuruyla yapılan ve içerisine genelde kaymak konularak servis edilen muska katmerde değişiklik yapmak istedi. Eşi Turgut ile birlikte yeni bir lezzet arayan Zeynep Geyik, katmer hamurunun içerisine bol Antep fıstığı ve çikolata koyarak yeni bir tatlı ortaya çıkardı.

Çift, 200 derecelik fırında yaklaşık 5-6 dakika piştikten sonra üzerine yine Antep fıstığı ve çikolata sos dökülerek servis edilen tatlıya 'Adana Bombası' adını koydu. Müşterilerden tam not alan 'Adana Bombası' için Geyik, 2021 yılında Türkiye Patent ve Marka Kurumu'na başvurarak tatlıyı tescilledi.



En çok talep İzmir'den

Sosyal medyanın da yardımıyla 'Adana Bombası'nın tanıtımını yapan Zeynep Geyik, bir süre sonra siparişlere yetişemez hale geldi. Antep fıstıklı ve çikolatalı 'Adana Bombası'yla İzmir'in meşhur bombasına rakip olan Geyik, en çok siparişi de İzmir'e gönderiyor.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Zeynep Geyik, "Her yerde muska katmer olarak geçer ve kaymaklı yapılır. Eşim bir gün çikolatalı olarak yapalım dedi. Bunu denedik ve gelen misafirlerimize ikram ettik. Onlar da çok beğendi. Adını da Adana'ya özgü olsun diye 'Adana Bombası' yaptık. İzmir bombasına rakip oldu. İçerisinde çikolata ve fıstık var. Şu anda İzmir'den çok talep var. Patentli ürünümüzü İzmirliler çok beğendi" diye konuştu.



"Bütün damak zevklerine uyuyor"

'Adana Bombası'nın hafif bir tatlı olduğunu belirten Geyik, "Herkes çok şaşırıyor ve beğeniyor. Beyaz çikolatalı, bitter çikolatalısı da var. Damak zevkine göre değişiyor ancak orijinali çikolata ve fıstıklısı. Genç, yaşlı herkes yiyor. 70-80 yaşındaki insanlar bile gelip yiyorlar ve çok beğeniyorlar. Özellikle İzmir'den gelenler önce 'bizim bombanın yerini tutmaz' diyor ancak yedikten sonra 'bizimki bomba değilmiş' diyor" ifadelerini kullandı.

Tatlıyı yemeye gelenler ise çok beğendiklerini söyledi.