İngiltere Championship takımlarından Hull City’nin, Curaçao Milli Takımı ile oynayacağı dostluk maçı öncesi Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, takım kaptanı Lewie Coyle ve takımın Türk oyuncusu Ozan Tufan’ın katılımıyla Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında, Hull City’nin Curaçao Milli Takımı ile yapacağı dostluk maçının yanı sıra takımın hedefleri ve planlamaları konuşuldu.



"Play-off civarındayız"

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, 2 yıl önce güzel bir yolculuğa başladıklarını belirterek, "Hayallerimiz 1-2 yıllık değil, uzun vadede başarılı olmak. Hull, Premier Lig’de oynamış, taraftarı sıcak, güzel bir takım. Bu takımı iyi noktalara taşımak için böyle bir yolculuğa çıktık. Bu çerçevede açıkçası 1 yılımız biraz öğrenimle geçti. Okul gibiydi. Şota hoca bizi ligde tuttu. İkinci senede şimdiki hocamızla buluştuk. Başarılı bir sezon geçirdik. Şimdi play-off civarında geziyoruz. Play-off oynama şansımız var. Yüzbinlerce turistin geldiği Antalya’da kamptayız. Ailemizin önemli parçası taraftarlarımızla buradayız. 13-14 yaşından beri tribündeyim taraftarlara her baktığımda kendimi görüyorum, geçmişi yaşıyorum. Bana terapi gibi eliyor. Onları gördüğüm için mutluyum" diye konuştu.



"Yabancı hakem getirilsin"

Ilıcalı, İngiltere ile Türkiye arasında futbol olarak gerilim konusunda çok fark olmadığına değinerek, "İngiltere’de de fanatik ve agresif yaşayan grup var. Ama Hull City’in son derece sempatik, yapıcı ve pozitif enerji veren bir tarafları var. İngiltere’de de bir ayrıcalığı var. Türkiye’deki gerilimin kaosun bence tek bir çözümü var, sebebi de belli. Son dönemdeki kulüplerin açıklamalarının hepsinde hakemler var. Trabzonspor maçında olanların ana sebebi hakemlerimiz. Önce sebebi bulursak bu kaostan çok çabuk çıkarız. Ülkemizi yurt dışında temsil etmeye çalışan ülkesini seven bir insanım. Kulüplerin açıklamalarının sebebi hakemler. İngiltere’de hakem hata yaptığı zaman art niyet aranmadığı için konuşulmuyor. Güven bitmiş bizde, bu biterse kaos olur. Son aylardaki yüzde 90 açıklama hakem açıklamalarıdır. O olayların hiçbiri yaşanmazdı. Yapacağın tek şey var; tatil et tansiyon düşsün. 60. dakikada o maç tatil olsaydı bugün konuşacak olay olur muydu? Hakem kendi arkadaşını savunamıyor. Yan hakeme bir şeyler atılıyor, devam ederse devamında gerilim artar ve bardak taşar. Yarın yabancı hakem uygulaması kararı alınsın. Yunanistan’da yabancı hakem getirdiler tansiyon düştü. Yarın getirin yabancı hakemi tansiyon yükselecek mi? Yüzde 80’ini yok ederiz. Ülke tansiyonu düşer. Bambaşka yere geçeriz. Futbol şu anda zor durumda, gelmiş geçmiş en zor dönemini yaşıyor. TFF başkanımız anında karar alsın. Ekibiyle mutlaka karar alıp çözümün bu olduğunu ortaya koyacaktır. Bunun B planı yok. Futbolun her ülkesinde hata var. Bizde hatanın arkasında bir şey aranıyor. Yabancı hakemler getirilsin" dedi.



"Bir takım daha alacağım"

Hull City çevresinde bir futbol dünyası oluşturmak istediklerinin altını çizen Ilıcalı, "Hull City’e yeni yetenekleri kazandırıp, geliştirebileceğimiz başka bir kulüp alma amacımız var. Yunanistan ve Slovenya’da görüşmeler yaptık. İrlanda'da istediğimizi yakalayamadık. Ama mutlaka bir takım daha alıp futbol dünyasındaki alanımızı genişletmek istiyoruz. Slovenya favori olmak üzere başka bir kulüp alacağız" diye konuştu.



"İngiltere'yi Avrupa'da temsil etmek istiyoruz"

Taraftar olarak Türkiye’de yeterince cefa çektiğini belirten Acun Ilıcalı, Türkiye'de kulüp satın almak istemediğini ifade etti. Ilıcalı, Premier Lig’i dünyanın NBA’yi olarak gördüğünü belirterek, "Bu lig daha da ileriye gidecektir. Bu yolculukta Championship takımı almaya karar verdim. İngiltere’de ilk gittiğim yer Hull’du. 4-5 takım daha vardı. Taraftarı, stadı gördüm sonra takım bizimdi. Avrupa’da İngiltere’yi temsil etmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.



Liam Rosenior: "Karşılığını vermek istiyoruz"

Antalya’da oldukları için çok mutlu ve şanslı olduklarını aktaran Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, "Çabalarından dolayı ekibe teşekkür ediyorum. Zorlu günlerde bir arada olmak önemli. Birlikte olduğumuz zaman başarının bize gelmesi kaçınılmaz. Futbol külübü yöneticisi olmak zor, emek ister. Bu emeği gösteriyor. Bunun karşılığını takım olarak vermek istiyoruz. Pek çok taraftarımızı burada yanımızda gördük, onlar bize daha da güç verdi. Bir kere daha teşekkür ediyorum" dedi.



Lewie Coyle: "Hedefimiz Premir Lig"

Takım kaptanı Lewie Coyle da Antalya’da birçok dostluk geliştirdiklerine değinerek, "Hedefimiz var; Premier Lig’e çıkmak. O nedenle bu kaynaşmayı başardığımız için, bu yolda hedefe başarıyla ilerleyeceğiz. Evimizden uzak olsak da çok güzel bir dostluk geliştirdik, bunu harmanlamak bize her konuda yardımcı olacak" dedi.

Abdülkadir Ömür'ün durumunun sorulması üzerine Coyle, "Çok iyi bir iş çıkarıyor. Kaynaşma zaman alıyor. Çok iyi şekilde başladı. Sahada, antrenmanda katkıları oldukça büyük. Aynı hedefte bize katkılar sağlayacak. Kendisini çok iyi görüyorum” cevabını verdi.



Ozan Tufan: "Play off hedefimiz var"

İngiltere’ye ilk gittiğinde zor bir dönem olacağına yönelik düşüncelerinin olduğunu hatırlatan Ozan Tufan ise, "Tabii ki Şota hocayla başlayan bir dönem vardı. Ondan sonra Rosenior hocamız geldi. Çok iyi karşılandım, endişelerim korkularım vardı. Taraftarımızın, oyuncu arkadaşlarımın beni takımın içine almaları çok önemliydi. Çok güzel bir ortamımız var. Taraftarla takım olarak güzel bir birlikteliğimiz var. Şu anda play off hedefindeyiz. Arkadaşlarımız olmasaydı, bu durumda olmazdık" dedi.



"Milli takımı özledim"

Bulundukları otelde kamp yapan takımların hedeflerine ulaştıklarının hatırlatılması üzerine Ozan Tufan, "Biz de seviniriz mutlu oluruz, hedef ve amacımız bu. Milli takımı özledim. 65 mili maçım var. Milli takımda 100 maç bandına gelmek ve geçmek için mücadele ediyorum, çabalıyorum. Milli takıma neden alınmadığıma dair bir bilgi gelmedi. Ama orada olan kardeşlerimizi canı gönülden destekliyorum. Milli takımla 2 Avrupa Şampiyonası geçirdim, başarılı olamadık. Ama arkadaşlarım ülkemizi en iyi şekilde gururlandıracaklardır. Ben de o kadroda olabilirsem çok mutlu olurum" diye konuştu.

Acun Ilıcalı’yı bir ağabey gibi gördüğünü de ifade eden Tufan, "Futbola bakışını beğeniyorum ve doğru buluyorum. Bir sürü insanla tanıştım, çalıştım. Futbol aklıyla her zaman beni doğruyu yönlendirdiğini düşünüyorum. Onunla burada olmaktan mutluyum. Hedefimiz Premier Lig. Hayalimiz bu. Bana bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.