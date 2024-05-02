Bir televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, 3 Nisan’da ABD’de fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taktaş’ın cansız bedeni, 20 Nisan’da hava yoluyla getirildiği Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ailesi, Yağmur Taktaş’ın ölmesinin ardından cinayet şüphesiyle Adana Adliyesi’ne suç duyurusunda bulundu. Taktaş’ın ailesinin yeniden otopsi yapılması için gerekli işlemleri de başlattığı öğrenildi.

Konuyla ilgili gazetecilere konuşan Avukat Fethi Öksüz, mezarın pazartesi günü açılacağını ve cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaştıklarını söyledi.