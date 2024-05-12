9. yargı paketi 23 kanun ve 3 kanun hükmünde kararnamede değişiklik içeriyor ve 65 maddeden oluşuyor.

Yeni düzenlemelerle casusluk suçlarında kapsam genişliyor. Bilgi ve belge temini dışında devletin güvenliği ve yararları aleyhine faaliyetler de suç haline getirildi.

Buna göre devletin güvenliği veya iç, dış siyasal yararları aleyhine, yabancı bir devlet veya organizasyonun çıkarları ya da talimatları doğrultusunda araştırma yapmak suç olacak. Bu şekilde Türk vatandaşları veya kurumlar ya da Türkiye'deki yabancılarla ilgili araştırma yapana 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Bu suçu milli güvenlik açısından önemli projelerde ve kamu kurumlarında görev yapanlar işlerse ceza bir kat artacak.



Devletin savaş hazırlıkları veya askeri hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakıldıysa ceza 8 ile 12 yıl arasında olacak.



Suçun oluşması için yabancı bir devlet çıkarı veya talimatı olması gerekecek.

TEKRAR SUÇA KOŞULLU SALIVERME HAKKI

9. yargı paketiyle mükerrer suçlardan hüküm giyenlere de koşullu salıverme hakkı geliyor. Cezanının dörtte üçünü cezaevinde geçiriren "iyi halli" hükümlüler bu haktan faydalanabilecek. Terör ya da anayasal düzene karşı suçlar kapsam dışında.

9. yargı paketiyle hakaret suçu için şikayet süresi 6 aydan iki yıla çıkarılıyor. Hakaret suçu sosyal medya üzerinden işlenirse uzlaştırma kapsamından çıkartılarak ön ödeme kapsamına alınıyor. Failin cezası günlük 100 lira üzerinden hesaplanacak.

20 yıl kıdemi olan hukukçuya sınavsız arabulucu olma imkanı verilecek. Hukuk mesleklerine giriş sınavında soru sayısı artacak. Konular yeniden düzenlenecek. Hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatına çağırılan aday sayısı ilan edilen kadro sayısının iki katından bir katına indirilecek.

BOŞANMADA BEKLEME SÜRESİ DÜŞÜYOR

Ayrıca boşanma davalarında bekleme süresi 3 yıldan bir yıla indiriliyor.

TMSF’nin kayyum olarak atanabilmesine imkân veren düzenleme de 5 yıl daha uzatılacak.