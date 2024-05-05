3 puanı 3 golle aldı! Karadeniz derbisinde kazanan Samsunspor

Samsunspor 3-1 Trabzonspor
Maçtan Dakikalar
14. dakikada kazanılan penaltının başına geçen Taylan Antalyalı, topu ve kaleci Uğurcan’ı farklı köşelere yollayarak takımını öne geçirdi. 1-0
17. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına kadar Marius Mouandilmadji'nin şutu üstten az farkla auta çıktı.
28. dakikada Benito’nun şutunda kaleciden dönen topu iyi takip eden Marius’un kafa vuruşu filelerle buluştu. 2-0
32. dakikada Bardhi’nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top doğrudan filelere gitti. 2-1
36. dakikada Zeki’nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Fernandez, ters kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kendi kalesine yolladı. 3-1
45. dakikada Bardhi’nin yaklaşık 30 metre uzaklıktan yaptığı vuruşta top direğe çarparak dışarı gitti.
46. dakikada Alim’in arkaya kaçırdığı topa iyi hareketlenen Trezeguet’in şutunda kaleci Okan topu kornere çeldi.
63. dakikada Eren’in sol çaprazdan şutunda kaleci Okan topu son anda kornere çeldi.
74. dakikada Bardhi’nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Okan topu iki hamlede kurtardı.
88. dakikada Holse’nin ceza sahsı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Yunus dk. 61), Alim Öztürk (Schindler dk. 61), Van Drongelen, Marc Bola, Ait Bennasser (Tait dk. 82), Taylan Antalyalı, Carlo Holse, Emre Kılınç (Osman dk. 82), Baba Raman (Muja dk. 67), Marius Mouandilmadji
Yedekler: Szumski, Soner Gönül, Soner Aydoğdu, Muhammed, Ercan
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Thomas Mendy, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez (Berat dk. 46), Eren Elmalı, Batista Mendy, Umut Güneş (Fountas dk. 70), Nicolas Pepe (Orsic dk. 81), Enis Bardhi, Mahmoud Trezeguet (Visca dk. 61), Paul Onuachu (Enis dk. 70)
Yedekler: Taha, Kerem, Denswil, Mehmet Can, Arif
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Taylan (dk. 14 pen.), Marius (dk. 28), Fernandez (dk. 36 k.k.) (Samsunspor), Bardhi (dk. 32)
Sarı kartlar: Bennasser, Alim, Taylan, Schindler, Osman (Samsunspor), Eren, Berat (Trabzonspor)