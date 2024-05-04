Globalde 20 binin üzerinde organizasyonun nabzını tutan Great Place To Work, Türkiye listesi için bilgi teknolojileri, üretim, finans, perakende, ilaç ve diğer sektörlerden 600'den fazla şirketi analiz etti. Emlakjet; Great Place To Work tarafından hazırlanan, 100-249 çalışan kategorisinde Türkiye'nin “En İyi İşverenleri” listesinde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yer almayı başardı.

Emlakjet olarak çalışan deneyimini önemsediklerini belirten Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, kurum kültürü yaklaşımlarını bu doğrultuda şekillendirdiklerini ve işin keyifli tarafında birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Çalışan deneyimini uçtan uca yöneten İnsan Kaynakları mottolarının "işin keyifli tarafı" olduğunu söyleyen İdikat, “Bu hem ekip arkadaşlarımız için hem de şirketimizde çalışmak isteyen aday ekosistemi için vurguladığımız bir cümle. Türkiye’nin en çevik proptech (property&technology) şirketi olarak gayrimenkul alanındaki tüm ihtiyaçları tek bir platformda toplamayı hedefleyen, gücünü yenilikçi ve dinamik ekibinden alan bir markayız” dedi.

Emlakjet IK Direktörü Nilhan Üçok Erten ise; “İşimizin kolay olmadığını biliyor, bununla birlikte çalışma dünyamızda bizi yoracak, yavaşlatacak ve yıpratacak hiçbir sürece izin vermiyoruz. Uzun toplantıların, derin hiyerarşilerin olmaması, herkesin kendisini rahatça ifade edebilmesi ve öneriler getirebilmesi bizim önemli değerlerimiz arasındadır. 2024 yılında da yeni süreç ve iş planı aksiyonlarımızla çalışan her bir arkadaşımızın sorumluluk alanını genişletecek, daha yenilikçi daha hızlı çözümlerle son kullanıcıya yenilikler ulaştıracak fikirleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” şeklinde açıklamada bulundu.