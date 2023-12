İş dünyasında tüm paydaşların oylarıyla belirlenen 2023 yılının Altın Liderler CEO’ları düzenlenen tören ile ödüllerine kavuştu. Törenin açılış konuşmaları Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan tarafından yapıldı. 31 Mart - 22 Kasım tarihlerinde gerçekleşen oylama süreci rekor sayıda oy kullanımı ile sonuçlandı. Bu sene 73 bin 882 adet geçerli tekil oy kullanılan yarışmada Türkiye, en beğenilen liderlerini seçti.



Daha kapsayıcı ve teknolojik bir ödüllendirme platformu oluşturma amacı ile C-Level Liderler için sunulan Altın Liderler Ödül Platformuna 2023 yılında bir önceki seneye göre yüzde 60’tan fazla tekil oy ulaştı. ‘Altın Lider Ödülleri’ platformunda son üç yıldır Türkiye genelinden 150 binin üzerinde tekil oy kullanıldı. Türkiye’de iş dünyasında çalışan her bireyin katılabileceği oylamalar 22 Kasım 2023’de sona erdi ve ardından noter huzurunda yapılan değerlendirmeye göre en fazla oy alan liderler, 2023’ün Altın Lideri CEO’ları olarak açıklandı. Kazanan Altın Lider CEO’ların isimlerine altinliderodulleri.org adresinden ulaşılabilecek.



Altın Lider Ödülleri “Büyük Ödülü”nü dört şirket kazandı

Bu sene dört liderlik kategorisinde de (CHRO-CMO-CFO-CEO) Altın Lider Ödülüne hak kazanan; Aras Kargo, Koton, Petrol Ofisi, THY Altın Lider Ödülleri “Büyük Ödülü”nün sahibi oldu.



Altın Liderler ‘Başarının Sırrı’ kitabı Mayıs’ta raflarda olacak

Altın Lider Ödülleri Kurucusu Seda Mızraklı Ferik, 2023 yılın CEO kategorisinde ödül alan tüm Altın liderlerin başarı hikayelerinin yer alacağı “Altın Lider Olmak - Başarının Sırrı” kitabı ve podcast serisi yapılacağını açıkladı. Kitapta iş dünyasının oyları ile seçilen 2023 Altın Lider CEO’ların başarı hikayelerine yer verileceğini aktaran Seda Mızraklı Ferik, kitabın tüm gelirlerinin Milli Eğitim Bakanlığının deprem bölgesinde belirteceği köy ilkokullarına bilgisayar sınıfı kurmak için bağışlanacağını açıkladı.



Hedeflerinin, şirketlerini her zaman daha ileriye taşımak için üstün çalışmalar gerçekleştiren C-Level Liderler için, iş dünyasının tüm paydaşlarını kapsayan, teknolojik bir ödüllendirme platformu oluşturmak ve bu platformu tüm Türkiye’ye yaymak olduğunu anlatan Seda Mızraklı Ferik, “Değişen piyasa koşullarında, şirket başarısında liderlerin özellikleri öne çıkıyor. C-Level Liderler için oluşturduğumuz demokratik ve şeffaf ödüllendirme sistemimiz tüm sektörlerin büyük beğenisini kazandı. Katılım şartları, teknolojik altyapı farklılığı ve gelen binlerce oy sebebi ile ‘Türkiye’nin En Prestijli Liderlik Ödülleri’ olarak tarif edilen ‘Altın Lider Ödülleri’nin heyecanını yürekten taşıyor, platformun her sene büyümesini mutlulukla izliyoruz. Liderlerin şirketlerinde ve iş dünyasında bıraktıkları ‘anlamlı izleri’ destekliyoruz” dedi.