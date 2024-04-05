2023’TE 46 UÇAK TESLİM ALDI

100. Yıl Stratejisi çerçevesinde 2033'te 800 uçağı aşan bir filoya sahip olmayı hedefleyen THY, küresel havacılık sektöründe yaşanan tedarik problemlerine ve üretimdeki darboğaza rağmen geçen yıl filosuna 46 uçak ekledi ve yüzde 12'lik artışla uçak sayısını 440'a yükseltti. Bu yılın ilk çeyreğinde alınan 9 uçakla birlikte THY filosundaki uçak sayısı 449’a çıktı.

EN YÜKSEK YOLCU SAYISINA ULAŞTI

Türk Hava Yolları (THY), küresel jeopolitik gerilimler ve makroekonomik belirsizliklere rağmen geniş uçuş ağı ve Kovid-19 döneminde koruduğu yüksek nitelikli iş gücü sayesinde geçen yıl tüm zamanların rekoru olan 83,4 milyon yolcu taşıdı. THY, yurt içi yolcu kapasitesi geçen yıl 2022'ye göre yüzde 23,5 artarken, yolcu sayısı da yüzde 19 yükselişle 30 milyonun üzerine çıktı. Dış hatlarda ise kapasite artışı yüzde 16'ya yaklaşırken, yolcu sayısı yüzde 14 yükselişle 53 milyona ulaştı. Yurt dışında özellikle Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı Avrupa ülkelerindeki yolcu sayısı artışı yüzde 20'yi aştı.

2,9 MILYAR $ KÂR ETTI TEMETTÜ DAĞITACAK

2023’te 2,9 milyar dolarlık esas faaliyet kârı elde eden THY, enflasyon muhasebesi kaynaklı 3,1 milyar dolarlık kâr daha yazdı ve şirketin geçen yılki toplam karı bilançoya 6 milyar dolar alarak yansıdı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, enflasyon muhasebesinden kaynaklanan 3,1 milyar dolaklık pozitif etkinin önemli olduğunu söyledi ve önümüzdeki yıl temettü dağıtmayı planladıklarını ifade etti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 4. HAVA KARGO TAŞIYICISI

24 kargo uçağı ve 416 yolcu uçağıyla 133 ülkedeki 364 noktada hava kargo hizmetleri sunan THY, geçen yıl taşıdığı ücretli kargo miktarını 2019'a göre yüzde 16 artırdı. Son 10 yılda kargo taşımacılığındaki pazar payını 3 katından fazla artıran Turkish Cargo, IATA verilerine göre, 2023'te dünyanın en büyük 4. hava kargo taşıyıcısı olarak başarısını sürdürdü.

PANDEMİ ÖNCESİ SEVİYENİN %27 ÜZERİNE ÇIKTI

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) yayımladığı verilere göre; geçen yıl küresel dış hat yolcu kapasitesi Kovid-19 öncesi dönem olan 2019'un yüzde 12 gerisinde kalırken, THY, ilgili yılın yüzde 27 üzerine çıkarak sektörün en önde gelen hava yollarından biri olmaya devam etti. Türkiye'nin havacılık altyapısına olan yatırımlarının bir neticesi olarak da İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en çok uçuş sunan havalimanı oldu.

1000 AFET KONUTUNUN ÖDEMESINI YAPTI

Türkiye'nin milli bayrak taşıyıcısı THY, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yönelik yüzlerce yolcu ve kargo seferleri ücretsiz gerçekleştirdi. Şirket, bölgede oluşan ihtiyaçlarda kullanılmak üzere yaptığı 2 milyar liralık bağışın yanı sıra ihtiyaç sahiplerine bağışlanmak üzere 1000 adet konut için gerekli olan ödemeyi de yıl içinde AFAD'a takdim etti.

1 TRİLYON LİRAYI AŞAN TOPLAM VARLIK

Türk Hava Yolları, 1 trilyon lirayı (35,7 milyar dolar) aşan toplam varlığıyla geçen yıl Türkiye'ye 16,3 milyar dolarlık ihracat geliri kazndırdı. 8,1 milyar dolarlık net döviz katkısıyla Türkiye ekonomisi için önemli bir değer kaynağı oluşturmayı sürdürdü.