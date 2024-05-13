19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın organizasyonunda coşkuyla kutlanacak. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, 12-20 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde çeşitli etkinlikler yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası’nın en güzel şekilde kutlanması için çalıştıklarını belirterek, “19 Mayıs 1919, milli mücadelemizin ilk adımının atıldığı gündür. Bugün sahip olduğumuz tüm değerler, 19 Mayıs'ta başlatılan mücadelenin eseridir. Gazi Mustafa Kemal’in Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs’ın, anlam ve önemine uygun olarak kutlanması için etkinlikler planladık. Gençlerin bayramını ve gençlik haftasının coşkusunu yansıtmak amacıyla ilk kez GSB 19 Mayıs Marşı hazırladık. Hafta boyunca yurt genelinde Gençlik ve Spor Festivalleri düzenleyeceğiz. Çeşitli etkinliklerle dolu kutlama programı hazırladık. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum” dedi.



Yurt genelinde Gençlik ve Spor Festivalleri düzenlenecek

Gençlik Haftası kapsamında 81 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan’dan bir erkek ve bir kadın olmak üzere temsilci olarak seçilen toplam 166 temsilci genç, ilk olarak Ankara’da buluşacak. Temsilci gençlerin katılımıyla milli mücadele tarihinde iz bırakmış; Samsun, Amasya, Sivas ve Ankara illerinde çeşitli ziyaret ve programlar gerçekleştirilecek.

Bakanlık ve Herkes İçin Spor Federasyonu işbirliğinde 19 Mayıs’ta 81 il kent meydanlarında “Hareketlilik Yılı” etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Festivalleri düzenlenecek.



GSB 19 Mayıs Marşı ilk kez seslendirilecek

Gençlerin bayramını ve gençlik haftasının coşkusunu yansıtmak amacıyla Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde bestekar, müzisyen, şair ve siyasetçi Yücel Arzen tarafından hazırlanan gençlik marşı ilk defa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek etkinlikte seslendirilecek.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde “Türkiye’nin Gücü Gençliği” mottosuyla çeşitli iletişim kampanyaları düzenlenecek. 360 derece iletişim stratejisine uygun olarak, reklam filmi, sosyal medya içerik çalışmaları farkındalığı arttırmaya yönelik kampanya yürütülecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan gençler ve sporcularla buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençler ve sporcularla bir araya gelecek. Farklı disiplinlerde 30 genç ve 10 sporcudan oluşacak toplamda 40 genç, Bakan Bak nezaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Vahdettin Köşkü’nde kabul edilecek.