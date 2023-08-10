Ankara, 9-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Yıldızlar Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda Düzce ilini başarıyla temsil eden genç sporcu Yağmur Melek Şahin, büyük bir başarıya imza attı. Genç sporcu, 45 kg kategorisinde gerçekleşen şampiyonada gösterdiği performansla Türkiye ikincisi oldu.

Müsabakalara, deneyimli antrenör Sinan Çoban'ın rehberliğinde hazırlanan Yağmur Melek Şahin, kuvvet ve teknik becerilerini sahaya yansıtarak spor severlerin takdirini kazandı. Koparmada 60 kg, silkmede ise 70 kg ağırlığı kaldıran Şahin, toplamda 130 kg'lık başarılı derecesiyle Türkiye ikinciliğini elde etti.

Genç sporcu Yağmur Melek Şahin, bu önemli başarısıyla hem kendisi hem de Düzce ilini gururlandırdı. Kendisine olan güveni ve azmiyle gelecekte daha büyük zaferlere imza atacağına inandığımız Yağmur Melek Şahin'i kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Spor camiasında bu tür yeteneklerin yetişmesi, ülkemizin spor alanındaki başarılarını daha da artıracaktır.