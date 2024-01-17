Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), sürecin başından bu yana tüm şartları zorlarken, üyesi olan işverenler de büyük özveri göstererek anlaşma yoluna gidilmesini sağladı. 1 Eylül 2023 – 31 Ağustos 2025 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi ile 160 bin metal işçisinin ücretlerine sözleşmenin ilk 6 ayı için, önce 65 TL’ye iblağ, üzerine %32 ve 30 TL seyyanen artışa ilave olarak, 2 TL (15 yıl) kıdem zammı olmak üzere, ortalamada %97 oranında zam yapıldı. Sözleşmenin ikinci 6 ayı için, 1 Mart itibariyle %30 oranında gerçekleşecek zam ile toplamda yıllık ortalama ücret artışı %156 seviyesine gelecek. Böylelikle, Türkiye ihracatının lokomotifi konumunda bulunan Metal iş kolunda çalışanlar için önemli bir refah artışı sağlanarak çalışma barışı korundu.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), sürecin başından bu yana tüm şartları zorlarken, üyesi olan işverenler de büyük özveri göstererek anlaşma yoluna gidilmesini sağladı. Çalışanların refahını, metal sanayisinin sürdürülebilirliğini ve ülke ekonomisi ile ihracatın devamlılığını esas kabul eden MESS, muhatabı olan üç sendika ile eş zamanlı olarak anlaşmaya vardı ve sözleşmeyi imzaladı. Böylelikle, MESS tarihinde ikinci kez üç işçi sendikasının mutabakatıyla sözleşme aynı anda imzalandı ve Metal İş Kolunda çalışma barışı sağlanmış oldu.

1 Eylül 2023 – 31 Ağustos 2025 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi ile metal işçisi önemli kazanımlar elde etti. %30’luk ilgili dönem enflasyonuna karşılık, ilk 6 ay için MESS’in verdiği %97 artış ile birlikte, ortalama 68 TL olan saatlik ücret 134 TL seviyesine geldi. Sözleşmenin ikinci 6 ayı için, 1 Mart itibariyle %30 oranında gerçekleşecek zam ile toplamda yıllık ortalama ücret artışı %156 seviyesine gelecek.

Varılan anlaşma ile metal çalışanları, halihazırda sözleşmede yer alan sosyal yardımlara, %59 enflasyona denk gelen bir yıllık dönem için %140 artış aldı.

İlave olarak, bu sözleşmeye özel ilk kez sağlanan, ana sınıfı yardımı 2.000 TL, bayram çalışmalarında %125 zamlı ücret, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü İzni gibi ek kazanımlarıyla, çalışanların aylık ortalama gelirinde önemli artış sağlandı.

Anlaşma ile ilgili MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de Grup Toplu İş Sözleşmesi’ni büyük bir hassasiyet içinde yürüttük. Bu sene, geçtiğimiz dönemlere göre çok daha yoğun ve meşakkatli bir süreç geçirdik.

İki farklı duyguyu aynı anda yaşıyoruz. Bir tarafta MESS üyesi kıymetli çalışma arkadaşlarımıza ve 3 işçi sendikamıza verdiğimiz destekten gurur duyuyoruz. Yıllık %156‘lık artış, özel sağlık sigortası, 6 bin çalışma arkadaşımızın çocuğuna burs imkanı sağlanması ve birçok ilave sosyal haklar ile metal işçisinin bizim için ayrı bir yeri olduğunu gösteren uygulamalarda mutabık kalmanın mutluluğu içerisindeyiz. Diğer tarafta, özellikle ihracat yapan üyelerimizin karşı karşıya olduğu maliyet artışları, sektörümüz üzerinde önemli istihdam baskısı yaratmaya başladı. İşçi-işveren ve devletimizin beraber olarak, ayrışmadan ve iletişim kanallarını her daim açık tutarak bu gibi dönemleri ülkemizin lehine kapatabileceğimize samimiyetle inanıyoruz. MESS üyesi işverenlerimizin artan maliyetler ve küresel rekabet koşullarında vermeye gayret ettikleri mücadelenin zorluklarını derinden hissediyor ve üyelerimizi destekliyoruz. İşçi sendikalarımızın da, çalışma arkadaşlarımızın uzun vadeli refahı, istihdamın artışı ve işletmelerimizin rekabetçiliği için yenilikçi ve vizyoner uygulamalar ile iş hayatına destek olması gerektiği bir dönemden geçtiğimize inanıyoruz. Türkiye’nin ikinci yüzyılında dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, ikiz dönüşüm, yetkinlik dönüşümü gibi birçok farklı konudaki dönüşüme uyum sağlamaya çalışıyoruz. Sektörümüzün ve istihdamımızın sürdürülebilirliği için tüm çalışmalarımızı bu ana amaçla yapmaya gayret ediyoruz. İşçi sendikalarımızın da bu dönüşümlere daha fazla odaklanması gerektiğini düşünüyoruz.

Sonuç olarak, geçtiğimiz dönemde olduğu gibi bu dönem de toplu iş sözleşmesini muhatabımız olan üç işçi sendikası ile uzlaşıyla aynı anda imzalamayı başardık. Böylece, Ocak 2022’de imzaladığımız sözleşmeden sonra MESS tarihinde ikinci kez üçlü mutabakatla eş zamanlı anlaşma sağladık.

Her üç işçi sendikasına ve çözüme varmak için tüm şartları zorlayan üyelerimize, süreçte gösterdikleri özveri ve hassasiyet için teşekkür ediyoruz. Yeni dönem toplu iş sözleşmesinin tüm metal sektörü ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.”