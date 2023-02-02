ZONSİAD, yöresel kalkınmaya büyük destek

Zonguldak Teknopark Müdürü Ferdi Kesikoğlu’nu ziyaret ederek 1. Genel Ticaret Fuarı’na davet eden Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, yöresel kalkınmayı sağlayacak olan projenin tanıtımını fuarda yapacaklarının müjdesini verdi.

Zonguldak’ta ilk kez 18-19 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 1. Genel Ticaret Fuarı çalışmaları aralıksız sürüyor. ZONSİAD yönetim kurulu başkanı ve Elcab Kablo firması sahibi Nejdet Tıskaoğlu, Zonguldak Teknopark Müdürü Ferdi Kesikoğlu’nu ziyaret ederek fuarın davetiyesini takdim etti. Teknopark’ın bölgeye sağladığı katkılara dikkat çekerek fuardaki tüm masraflarını ZONSİAD adına üstlendiklerini ve ücretsiz stant tahsis ettiklerini ifade eden Tıskaoğlu, fuarda çalışmaları süren ve şehre büyük katkı sağlayacak olan bir projeyi tanıtacaklarının müjdesini verdi. Projenin yöresel kalkınmada adeta büyük bir katkı sağlayacağını aktaran Tıskaoğlu, "Kafamızın ne önünde ne de arkasında başka hiçbir plan yok. Tek derdimiz ve hedefimiz Zonguldak" diye konuştu. ZONSİAD ile bir çok ilke ve projeye imza atan Başkan Tıskaoğlu ziyarete ilişkin şöyle dedi:

"Zonguldakımızın kıymetli bir değeri olan Zonguldak Teknopark Müdürü değerli Ferdi Kesikoğlu hocamız ve kıymetli ekibini ziyaret ettik. Bölgemiz adına çok değerli gördüğümüz bir projenin daha planlamalarını yaparak startını vermiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. İnanıyoruz ki bu proje ile irili ufaklı tüm işletmelere çok ciddi katkılar sağlanırken Zonguldak’ta ticaretin yepyeni bir merkezi oluşacak. Çok kıymetli görmüş olduğumuz bu projenin lansmanını şubat ayında gerçekleştireceğimiz 1.Zonguldak Genel Ticaret fuarında bölge halkımızın beğenisine ve takdirine sunacağız inşallah. Eminiz ki bu proje yöresel kalkınmada bir de vrim niteliği taşıyacak.

Ferdi hocam ve değerli ekibi ile yapmış olduğumuz çok verimli toplantımız sonrasında kendilerine 18-19 şubat tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz 1.Zonguldak Genel Ticaret Fuar’ının davetiyelerini takdim ettik. Ayrıca bölgemize çok büyük katkıları olan Zonguldak Teknopark’ın tüm fuar masraflarını ZONSİAD olarak üstlenerek kendilerine fuar alanından ücretsiz stant tahsis ettik. Kafamızın ne önünde ne de arkasında başka hiçbir plan yok. Tek derdimiz ve hedefimiz Zonguldak."