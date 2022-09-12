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Zonguldak’ta yolcu minibüsü kaza yaptı: 3 yaralı
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, içinde 5 kişinin bulunduğu yolcu minibüsünün kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı.
ZONGULDAK 12.09.2022, 15:59
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, içinde 5 kişinin bulunduğu yolcu minibüsünün kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, Zonguldak’ın Alaplı ilçesi yalı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim K. (50) idaresindeki 34 VM 0131 plakalı minibüs yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki önce reklam tabelasına, ardından aydınlatma direğine çarptı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, kazada hafif şekilde yaralanan 3 yolcu tedbir amaçlı Ereğli’de bulunan hastanelere sevk edildi.
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