Zonguldak bölgesine 12 doktor atandı

Zonguldak merkez ve ilçeleri olmak üzere toplamda 12 doktor atandı.

Sağlık Bakanlığınca yapılan atamalarda Zonguldak ve ilçelerine 12 doktor atandı. Atamalar şu şekilde; Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne 2 tabip ve 1 Ruh sağlığı ve hastalıkları uzman tabip, Alaplı Devlet Hastanesi’ne 1 tabip, Gökçebey Devlet Hastanesi’ne 1 tabip, Kdz.Ereğli Devlet Hastanesi’ne 1 Anesteziyoloji ve Reanim, Devrek Devlet Hastanesi’ne 1 Anesteziyoloji ve Reanim, 1 Göğüs Hastalıkları Uzman tabip, 1 İç Hastalıkları Uzman tabip atanırken Çaycuma Devlet Hastanesi’ne 1 Kardiyoloji Uzman tabip, 1 İç Hastalıkları Uzman tabip ve 1 Halk Sağlığı Uzman tabip atandı.

Çaycuma Devlet Hastanesi’ne 3 doktor atanırken AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Yiğit; "Sağlık Bakanlığımızın 105. Dönem Devlet hizmeti yükümlülüğü gereğince Çaycuma Devlet hastanemize ataması yapılmış olan kardiyoloji, iç hastalıkları ve halk sağlığı uzman tabipler hayırlı olsun. Bu konuda Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Beye ve Zonguldak Milletvekillerimiz Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar vekillerimize, diğer emeği geçen tüm amir ve yetkililere teşekkür ederim" dedi.