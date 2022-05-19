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Ulutaş, tavuk çiftliğinde incelemelerde bulundu
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Nebioğlu beldesinde 15 yıldır uğraştığı civcivleri büyütüp Türkiye’nin beyaz etini üreten Çetin Verim, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ulutaş’a sektördeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.
ZONGULDAK 19.05.2022, 14:45
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Nebioğlu beldesinde 15 yıldır uğraştığı civcivleri büyütüp Türkiye’nin beyaz etini üreten Çetin Verim, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ulutaş’a sektördeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.
2007 yılından bu yana Nebioğlu beldesinde beyaz et üzerine Verim Çiftlik olarak hizmet veren Çetin Verim, çiftliğinde civcivleri büyütüp 45 günün ardından tavukları ülkenin ekonomisine kazandırıyor. Öte yandan Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş ise Çetin Verim’ e ait çiftliği ziyaret ederek beyaz et sektöründeki son gelişmeler hakkında bilgi aldı. Tarım ve hayvancılıkla ilgili değerli bilgiler paylaşıldıktan sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ulutaş, Çetin Verim’e nazik ev sahipliğinden ötürü teşekkür etti.