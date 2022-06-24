THK Model Uçak Kursu’nu tamamlayanlara sertifikaları verildi

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde, Türk Hava Kurumu (THK) Şubesi tarafından düzenlenen model uçak eğitim kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

THK Kdz. Ereğli Şube Başkanı Abdullah Hasçelik, şube binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kurum olarak ilçe gençlerine havacılığı sevdirmek, el becerilerini artırmak amacıyla ‘Ata ve Kırlangıç Model Uçak Kursu’ düzenlediklerini söyledi. İlçede olmaması nedeniyle eğitmenlerin Eskişehir’den getirildiğini belirten Hasçelik, “Geçtiğimiz Nisan’da açtığımız kurslara katılan kursiyerlerimiz, kursu başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandılar.

Karadeniz Ereğli Şube Başkanlığımızın başarılı çalışmaları ile ilçe halkımızın birlik beraberliği, basınımızın tanıtımı, kamu kurum ve kuruluşlarının desteği neticesinde şubemiz başarı anlamında ön sıralarda yer almaktadır. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızla şubemizi ilk sıralara taşımayı hedefliyoruz. Yeni Proje çalışmalarımız olarak başladığımız ‘100. Yılda 100 çocuk Türk Kuşu ile Buluşuyor Zafer Bayramı Coşkusu Projesi’ de Ağustos’ta tamamlanacak.” Dedi.

Hasçelik, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet yapıcı olmak üzere, kurumun çalışmalarına destek olanlara teşekkür etti. Yapılan konuşmanın ardından Kaymakam yapıcı, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş ve Kdz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Pulat’a, THK genel merkezince gönderilen teşekkür plaketlerini takdim etti.

Kursiyerlere sertifikalarının verildiği törene bazı daire müdürleri ile THK Kdz. Ereğli Şube yöneticileri katıldı.