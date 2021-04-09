Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İç Anadolu Belediyeler Birliği encümen üyeliğine seçildi.

İç Anadolu Belediyeler Birliği 63.Olağan Meclis Toplantısı, birliğin Genel Başkanı Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar başkanlığında Antalya’da yapıldı.

Meclis toplantısında, Birliğe üye olan Belediye Başkanlarının tamamının oyunu alan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, encümen üyeliğine seçildi.

Tekin, “Şahsımı aday gösteren ve oylarıyla destek vererek beni bu göreve seçen başta Yenimahalle Belediye Başkanımız, İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı Fethi Yaşar’a Belediye Başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.