Sağlıkta temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlendi

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı eğitim salonunda düzenlenen eğitimde Dr. Mehmet Abdülkadir Çelik ve (A) sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Tuğrul Dereli tarafından sağlık çalışanlarına verilen eğitimde özetle sağlık çalışanlarına çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, tahliye ve kurtarma, meslek hastalıklarının nedenleri ve korunma prensipleri, iş yerlerinde oluşabilecek fiziksel-kimyasal-biyolojik ergonomik risk faktörleri konularında geniş çerçeveli olarak eğitim veriliyor.