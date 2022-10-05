Küçük yazarlar kitaplarını imzaladı

Dünya Çocuk Günü münasebetiyle Çaycuma Şehit Hasan Yağlı İlkokulu öğrencileri "Kitabımı Okuyorum, Kitabımı Yazıyorum " projesiyle Küçük Yazarlar Kitap İmzalama etkinliği gerçekleşti.

Etkinliğe Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Yılmaz, Şehit Hasan Yağlı İlkokulu Müdürü Ali Gedikoğlu, Projeden sorumlu öğretmenler, öğrenciler, veliler ve Zonguldak Merkez okullarından misafir öğrenciler katıldı. Çaycuma Şehit Hasan Yağlı İlkokulu proje öğretmenleri Ali Hasırcı, Zeynep Hasırcı, Emine Avcı ve Yıldız Sepetçigil, öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını, yazılı anlatımlarını geliştirmek amacıyla 2021 Eylül ayında başlattığı projeyle ve ayrıca hikaye yazma tekniklerini öğretildi. Öğrenciler hem kitap okudu hem de kendi kitaplarını yazdılar. Şehit Hasan Yağlı İlkokul projeleri Çaycuma merkez ilkokullarında dört adet olmak üzere bu etkinlikle 5 ‘Küçük Yazarlar Kitap İmza’ etkinliği düzenlediler.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, bu projeyle öğrencilere hayallerini yazarak anlatma becerisi kazandıran öğretmenlere teşekkür ederek, yüreklerini ve hayallerini ortaya koyan öğrencilere de başarılar diledi.