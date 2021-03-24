Gümeli yayla yolu ilk kez asfaltlanıyor

Zonguldak Alaplı Gümeli yaylası yaz aylarında yoğun olarak kullanılan Bölüklü yayla yolunda asfalt çalışması yapılacak.

Zonguldak İl Özel İdaresi tarafından Gümeli’ye bağlı 11 kilometre uzunluğunda olan Gümeli-Bölüklü yayla yolunu asfaltlamak için kolları sıvadı. Gümeli bağlı Bölüklü yaylaları eşsiz doğa zenginliğine sahip dört mevsim turizme açılması için ve Gümeli sakinlerinin de yaz aylarında yoğun olarak kullandığı yolun asfaltlama kaplanmasına yönelik ilk çalışma 2021 yılı yatırım programına alındı.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz ve beraberindeki AK Parti yöneticileri, Gümeli merkezden başlayarak yaylalara çıkan 11 kilometrelik yolunun asfaltlama programa alınması yönelik inceleme yaptılar. Gümeli’nin eşsiz doğası ile ülke ve bölge turizmine kazandırılması gerektiğinin altını çizen Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, “ Gümeli ile Bölüklü yayla arası yaklaşık olarak 12 kilometre mesafededir. Bu alanın 11 kilometrelik Köy Hizmetleri yani Özel İdare yol ağındadır. Bu sene inşallah 11 kilometrelik alan asfaltlanacak olup tamamlamayı planlamaktayız. Gümeli yaylalarını turizme açılan kapının anahtarı olma özelliğidir. Bu açıdan çok önemli bir hizmettir. Bunun altını çizmek istiyorum. Zonguldak bölgesinde turizm açısında önemli zenginliklerimiz olmasına rağmen bir türlü bunu değerlendirememiştir. bu zenginliklerimizin başında Alaplı’mızın eşsiz doğa zenginliğine sahip Gümeli yaylaları ve dört mevsim büyüleyici güzelliği geliyor. Türkiye’nin 105. Tabiat Anıtı olarak tescillenen 4 bin 115 yaşında dünyanın en yaşlı porsuk ağacının bulunduğu Gümeli ormanları ve yaylalarında dört mevsim adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Bin 650 metre yüksekliğindeki en yüksek tepe Bacaklı Yayla ve eteğindeki Bölüklü Yaylası’nın sık çam ormanları arasındaki evleriyle gün geçtikte tanınmaya başlayan Gümeli Beldesi, Batı Karadeniz’in yeni foto safari, yayla turizmi ve kayak merkezi olmaya aday. Bu bağlamda tüm Gümeli’de yaşayan ve Alaplılı vatandaşlarımıza bu yolumuz hayırlı uğurlu olsun” dedi