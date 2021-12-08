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Galericiler noter ve banka şubesi istedi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kısa bir süre önce yapımı tamamlanarak hizmete giren ve 38 galericinin yer aldığı Galericiler Sitesi yöneticileri bölgeye noter ve banka şubesi açılmasını istedi.

ZONGULDAK 08.12.2021, 18:58
Galericiler noter ve banka şubesi istedi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kısa bir süre önce yapımı tamamlanarak hizmete giren ve 38 galericinin yer aldığı Galericiler Sitesi yöneticileri bölgeye noter ve banka şubesi açılmasını istedi.

Galericiler Sitesi Başkanı Ali Yanık, Başkan Yardımcısı Ferhat Durgut, Şoförler, Otomobilciler ve Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek, Kepez Mahallesi Muhtarı Baki Karaarslan, Belen Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Cengiz Güneş ve bazı mahalle muhtarları kısa süre önce hizmete giren Kdz. Ereğli Galericiler Sitesi’nde basın açıklaması yaptı. Galericiler sitesinde ortalama aylık 300-400 arası otomobil satışının gerçekleşmesinin öngörüldüğünü ifade eden yöneticiler, burasının tüm Batı Karadeniz Bölgesi’ne hitap edeceğini ifade etti.

Toplantıda ilk açıklamayı yapan Galericiler sitesi Başkanı Ali Yanık, bölgede galericiler sitesinin yanı sıra Belen Sanayi Sitesi, Hastane ve Terminal gibi büyük işletmelerin yer aldığını belirterek burada en büyük ihtiyacın noter ve banka şubesi olduğunu dile getirdi. Yanık gazetecilere yaptığı açıklamada “Böyle bir galeri sitesini elde ettiğimizi ve bölgemizde büyük bir potansiyel söz konusu olduğumuzu ifade ediyoruz. Ereğlimize hayırlı olsun düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bu bölgeye açmaktaki amacımız şehir trafiğindeki araçları da buraya çekerek trafiği rahatlatmakta bir etkimiz olabilir. Bölgemizin leziz bir yeri olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde Düzce’de ve Samsun’da bulunuyor. Devletimizin aldığı tebligatlara göre yetki belgesi olmayanların ister istemez bina altlarında durması yasak. Bu durum da herkes olur olmaz yerlere gidecek. Ama yetki belgesini 2022’nin 6. ayına aldılar. Burayı biz yaklaşık olarak 5-6 senedir dizayn ediyoruz. Burada 38 tane dükkan ve 5 hizmet binası var. Kamu kurumu olabilmesi için bölgemizin büyük bir potansiyeli var” dedi.

Belen Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Cengiz Güneş’te bölgeye bir noter ve banka şubesinin gelmesi gerektiğini vurguladı. Güneş konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Buraya bir noter lazım. Zaten bankası, noteri bir sanayi olarak, yeni bir sanayimiz daha var onda da bir sürü noter işlemlerimiz olacak. Noterin, bankanın veya bankamatiklerin buraya gelmesi çevre için çok iyi olacak. Çünkü hastane burada, ticari alanlar gelişmeye devam ediyor.”

Kepez Mahallesi Muhtarı Baki Karaarslan ise bölgenin gelişmiş ve halende gelişmeye devam eden bir potansiyele sahip olduğunu belirterek buraya gelecek noter ile banka şubesinin Kepez, Ören, Ömerli ve Belen Mahallesi’nin yanı sıra bir belde ve 60 köye de hizmet vereceğini vurguladı.

Kdz. Ereğli Şoförler Otomobilciler ve Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek ise bölgeye bu yatırımı yapan ve yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Civelek konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Ereğli’ye bu hizmeti yapan ve emeği herkese teşekkür ederiz. Özellikle belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Burası kendiliğinden olmamıştır. Fakat buradaki eksiklik noterin, bankanın olmaması. Noter arkadaşlar paranın olduğu yere gitmek isteyecektir. Burada para var, köyler var, sanayi var. Çarşı doldu. Park sorunları devam ediyor. Devrek’teki adam bile işlerini burada halledebilir. Buradaki potansiyel göz ardı edilmesin. Noter burayı iyi analiz etsin ve bir an önce buraya gelsin. Ereğli trafiğine de katkı sağlamış olacağız. Ereğli’de en fazla park sorunu, ulaşım sorunu var. Daha öncede bu tarafa arabalar bile çalışmazken artık burası şehrin içi olmaya başladı.”

Ereğli Galericiler Sitesi Başkan Yardımcısı Ferhat Durgut ise hizmete giren galericiler sitesinde ki 38 dükkanın ortalama her birinin 15-20 araç sattığı düşünüldüğünde tüm Batı Karadeniz’e hitap ettiğinin görüleceğini ifade etti. Durgut konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“2022 yılında çip sorunun çözümü ile hükümetimizin de aldığı bazı tedbirlerle otomotiv sektöründeki fiyat artışlarının biraz daha rayına oturacağını düşünüyorum. Çünkü şuanda gereğinden fazla araba fiyatları yüksek. 2 seneden beridir biz yönetimdeyiz. Yönetimdeki arkadaşlarıma, milletvekillerimize, belediye başkanımıza, oda başkanlarımıza, sivil toplum örgütündeki diğer alilerimize muhtarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Burası sadece Ereğli için değil Batı Karadeniz’de sayılı yerlerden birisi oldu. Burası konumu itibari ile Ereğli’nin en büyük muhtarlıkları Kepez Muhtarlığı, Ören muhtarlığına yakınız. Sanayi bölgesindeyiz, terminale yakınız, hastaneye yakınız ve burada sosyal tesislerimizinde ön plana çıkmasını istiyoruz. Burada güzel bir noter, bankamatik, bankalar olduktan sonra buranın daha iyi bir yere geleceğini düşünüyorum. Ereğli’de de ticari olarak bu potansiyel var. İnternet günümüzde ticarete elverişli olduğu için insanlar farklı şehirlerden buraya geliyorlar araba almak için. Eskiden bize ‘burada site var mı?’ diye soruyorlardı. Bizde yapılma aşamasında olduğunu söylüyorduk. Şimdi bu sitemizi tamamladık. En azından burada çeşit olacak. İnsanlar içeriye girdikleri zaman beğendikleri arabayı yada beğenecekleri arabaları çeşitli dükkanlara bakarak daha sağlıklı daha güzel bir ortamda gerçekleştirecekler. Ortalama esnaf bir arkadaşımız ayda 15-20 tane araba satabiliyor. Bunu 38 tane ile çarpalım. Burada bayiler var ve bayideki arkadaşların şehir trafiğinden sıkıldığını biliyorum. Çünkü araba park edecek yerimiz yok. Bence burası noterlik için bile çok cazip bir yer. Ama burası yeteri kadar dışarıdan görülmediği için, insanlar burayı yavaş yavaş tanıyorlar. Sizin sayenizde de burayı daha iyi görmüş olacaklar.”

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