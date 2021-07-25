banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Erdoğan’ın güvenliği yok dediler, sözleşmeyi iptal ettiler!
Erdoğan’ın güvenliği yok dediler, sözleşmeyi iptal ettiler!
Sağlık Bakanı Koca'dan aşı mesajı
Sağlık Bakanı Koca'dan aşı mesajı
Azerbaycan'da Genelkurmay Başkanı değişti
Azerbaycan'da Genelkurmay Başkanı değişti
Kurbanlık boğanın saldırdığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Kurbanlık boğanın saldırdığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Emniyet Müdürü Çelik gazetecilerin bayramını kutladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik, komiser ve yunus timleri ile birlikte Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği’ni ziyaret ederek 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.

ZONGULDAK 25.07.2021, 00:47
Emniyet Müdürü Çelik gazetecilerin bayramını kutladı
banner502

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik, komiser ve yunus timleri ile birlikte Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği’ni ziyaret ederek 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.

Kdz. Ereğli ilçesinde başarılı şekilde görev yapan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik beraberinde iki komiser ve yunus timleri ile birlikte Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği’ni ziyaret etti. Emniyet Müdürü Çelik basının önemli bir görevi ifa ettiğini belirterek tüm gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı. EGD Başkanı Şafak Erel ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Emniyet Müdürü Çelik ve ekibine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Erel konuşmasında, “Bizim için önemli bir günde derneğimizi ziyarete gelerek 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlamanızdan dolayı öncelikle size ve ekibinize teşekkür ediyoruz. Ereğli’de göreve başladığınız günden bu yana başarılı çalışmalar yaptığınızı görüyor ve izliyoruz. Ereğli’mizin güvenliği için her zaman halkın arasında ve sahada sizleri görüyoruz. İlçemizde asayişin sağlanması için gösterdiğiniz özverili çalışmalardan dolayı sizin şahsınızda tüm polis ve bekçilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

EGD Başkanı Erel, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri Emniyet Müdürü Çelik ile bir süre sohbet ettikten sonra günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.
Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
banner501