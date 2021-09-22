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El emeği ürünler satışa çıktı

Zonguldak Halk Eğitim Müdürlüğü el sanatları kursiyerleri tarafından güzel sanatlar galerisinde 3 boyutlu keağıt rölof tablo ve sepet kursu sergisi açıldı.

ZONGULDAK 22.09.2021, 16:56
El emeği ürünler satışa çıktı

Zonguldak Halk Eğitim Müdürlüğü el sanatları kursiyerleri tarafından güzel sanatlar galerisinde 3 boyutlu keağıt rölof tablo ve sepet kursu sergisi açıldı.

Zonguldak Halk Eğitim Müdürlüğü el sanatları bölümü kursiyerlerinin yapmış olduğu dokaratif ahşap süsleme, 3 boyutlu keağıt rölof tablo ve sepet kursu sergisi güzel sanatlar galerisinde açıldı. El emeği olan ürünler vatandaşların beğenisine sunularak satışa çıkartıldı. Sergide el sanatları bölümü kursiyerlerinin yapmış olduğu dokaratif ahşap süsleme, 3 boyutlu keağıt rölof tablo ve sepet kursu bölümünün yapmış olduğu ürünler yer aldı.

Bir birinden güzel ürünlerin yer aldığı sergi vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sergi 26 Eylül Cumartesi günü sona erecek.

Halk Eğitim Merkezi El Sanatlar Bölümü öğretmeni Bilnur Cin, “Çalışmalarımız Halk Eğitim Merkezi En Sanatlar Kursuna ait. Ben halk eğitim merkezinde usta öğretici olarak çalışıyorum. Burada dokaratif ahşap süsleme, 3 boyutlu keağıt rölof tablo ve sepet kursu çalışmaları yaptık. Bunları Pandemi nedeniyle çok kısa yaptık. Bunları satış amaçlı sergimizde açtık. Halkımıza kurslarımıza özendirelim. Zonguldak halkını kurslarımıza sergimize bekliyoruz” dedi.

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