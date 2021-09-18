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Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine uyum programı düzenlendi

Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde klinik uygulama derslerine başlayacak öğrencilere yönelik uyum programı düzenlendi.

ZONGULDAK 18.09.2021, 11:56
Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine uyum programı düzenlendi

Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde klinik uygulama derslerine başlayacak öğrencilere yönelik uyum programı düzenlendi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından yeni başlayacak öğrencilere kliniklerde hasta başında yüz yüze eğitim görecek öğrencilerine yönelik uyum programı düzenlendi.

Çevrimiçi olarak düzenlenen programda yüz yüze yürütülecek klinik uygulama derslerinin işleyişi ile birlikte COVID-19 pandemisinde diş hekimliği klinik uygulamalarında alınması gereken tedbirler ve dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Enfeksiyon Komitesi Üyesi Uzm. Hem. Nigar Ak Türkiş tarafından diş hekimliği uygulamalarında COVID-19 pandemi sürecinde alınması gereken tedbirlerle ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Kişisel koruyucu ekipmanların nasıl kullanılması gerektiği, tedavi sırasında bulaş riskini azaltmaya yönelik yapılması gerekenler ve sterilizasyon/dezenfeksiyon açısından dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.

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