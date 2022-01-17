Devrek Kızılay’dan köy ilkokullarına ziyaret

Türk Kızılay Devrek Temsilciliği ve Devrek Genç Kızılay ekibi tarafından köy ilkokuluna ziyaret gerçekleştirildi.

Devrek Yazıcık Köy İlkokulana gerçekleştirilen ziyarette ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafetlerin yanı sıra çeşitli hediyeler takdim edilirken, okulda eğitim gören öğrencilerle Genç Kızılay Gönüllüleri Türk Kızılayı’nın önemi yaptığı hizmetler, doğal bir afet anında yapılması ile ilgili bilgiler verdiler.

Düzenlenen ziyaretle ilgili bilgi veren Kızılay Devrek Koordinatörü Aydın Çolpa yaptığı açıklamada,” Bugün buraya genç Kızılay ekibimiz ve gönüllülerimiz ile birlikte minik beyinlerde Kızılay ile birlikte yardımlaşma duygusunu yerleştirmek için geldik. Üniversite öğrencisi gençlerimiz kardeşlerine rehberlik yaptılar ve yardımlaşmanın önemini anlattılar. Kanın yapılamayan tek ilaç olduğunu ve kaynağının sadece insan olduğunu anlattılar. Güzel duygularla, yeni gençlerle daha güzel etkinlikler yapmayı taahhüt ederek, Mayıs ayında tekrar buluşmak üzere unutulmaz anılarla ayrılıyoruz buradan. Bugünün minikleri, yarının gençleri/ büyükleri, ne akıllılar, ilçemizin en uzak köyünde ne güzel düşünceleri, insana dokunan ve geleceğe uzanan yaşlarından büyük hayalleri var. Bilgili, donanımlı, milli ve manevi bilgi/duygularla yetiştiren öğretmenlerini , anne ve babalarını tebrik ediyoruz.. Bizleri davet edip, minik Kızılaycılar ile genç Kızılaycılarımızı bir araya getirip unutulmaz bir gün yaşatan ve evlatlarımızın zihinlerine merhamet çınarı Türk Kızılayı’nı yerleştiren, minik yüreklerde iyilik duygusunun işlenmesine öncülük eden Yazıcık İlköğretim Okulu Müdürü Selçuk Bıyıklı hocamıza ve mesai mefhumu gözetmeden miniklerimiz için çalışan fedakar öğretmenlerimize binlerce teşekkür ediyoruz” diye konuştu