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Belediye Başkanı Sanayi esnafları gezdi, Yapılan çalışmaları inceledi

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçede bulunan Küçük Sanayi Sitesinin sıkıntılarını çözmek için gerek sanayi esnafıyla gerekse sanayi kooperatifiyle sürekli olarak istişare halinde olduklarını bildirdi.

ZONGULDAK 07.04.2021, 18:47
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Belediye Başkanı Sanayi esnafları gezdi, Yapılan çalışmaları inceledi

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçede bulunan Küçük Sanayi Sitesinin sıkıntılarını çözmek için gerek sanayi esnafıyla gerekse sanayi kooperatifiyle sürekli olarak istişare halinde olduklarını bildirdi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Muharrem Gelgeç, Belediye Meclis üyeleri ve Alaplı Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Fatih Yener ile birlikte Sanayi Sitesi içinde devam eden altyapı ve beton yol çalışmalarını inceledi.

Esnafları tek, tek gezerek sorunlarını dinleyen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Sanayi esnafını her zaman yanlarında olduklarını belirten Tekin, “Sanayi içinde cami sokaktaki çalışmalarımız devam ediyor. Bir bölümünde altyapı çalışmalarını tamamlayarak beton kaplamaya bugünden itibaren başladık. İnşallah en kısa sürede çalışmaları tamamlayarak yolumuzu hizmete açacağız.” dedi.

Alaplı Esnaf ve Sanatkâr Odası Başkanı Muharrem Gelgeç ise, "Esnafımızın sanayi içindeki ara yollarda çok sıkıntıları vardı. Belediyemizin çalışmasıyla birlikte inşallah bu sıkıntılar son bulacak. Belediye Başkanımız Sayın Nuri Tekin’e emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
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