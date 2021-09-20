Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı: "Rusya Federasyonu’nda Perm Devlet Üniversitesi’nde bugün yaşanan ve 8 kişinin ölümüne, birçok kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkına taziyelerimizi il
Batı Karadeniz’e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz’de salı sabahtan itibaren yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.
ZONGULDAK 20.09.2021, 15:20
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz’de salı sabahtan itibaren yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.
Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’de görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların; Düzce, Zonguldak ve Bartın illeri ile Bolu ve Karabük’ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi konularda vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.