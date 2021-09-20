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Batı Karadeniz’e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz’de salı sabahtan itibaren yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

ZONGULDAK 20.09.2021, 15:20
Batı Karadeniz’e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz’de salı sabahtan itibaren yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’de görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların; Düzce, Zonguldak ve Bartın illeri ile Bolu ve Karabük’ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi konularda vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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