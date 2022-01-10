Alaplı’da gazetecilere sağlık indirimi

Zonguldak’ın Alaplı Gazeteciler Derneği (AGD) ve Özel Karadeniz Ereğli Echomar Hastanesi arasında protokol imzalandı. Anlaşma gereği AGD üyesi gazeteciler ve birinci derece yakınları sağlık hizmetlerinden yüzde 50 indirimli yararlanacak.

Gazetecilerin sağlık giderlerini azaltmak için AGD ve Özel Karadeniz Ereğli Echomar Hastanesi arasında protokol imzalandı. Gazetecilere indirimli sağlık hizmeti alma imkanı sunan protokol AGD Başkanı Doğan Bostancı ve Ereğli Echomar Hastanesi Başhekimi Dr. Nevzat Çimenoğlu tarafından imzaladı. Bu protokolle AGD üyesi gazeteciler, eş ve çocukları ile anne ve babaları Özel Echomar Hastanesi’nden yüzde 50 indirimli yararlanacak. Taraflar arasında imzalanan protokol 2022 ile 2023 yıllarını kapsayacak.

“Meslektaşlarımıza faydalı bir hizmet olacak”

Alaplı Gazeteciler Derneği üyelerine sağlık desteği vermek amacıyla Özel Karadeniz Ereğli Echomar Hastanesiyle yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirten AGD Başkanı Doğan Bostancı; “Gece gündüz demeden çalışan ve yoğun iş temposunun yanı sıra riskli bir grup olarak çalışma hayatını sürdüren gazeteci meslektaşlarımızı sağlık alanında desteklemek istedik. Bu protokol ile dernek üyelerimizin yanı sıra birinci derecede yakınları da yararlanacak. Bizim amacımız 30 Dernek üyemiz ve birinci derece yakınlarına yüzde 50’li indirim sağlanmasına vesile olabilmek. Özel Ereğli Echomar Hastanesi ile gerçekleştirilen protokolümüzün üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.