Alaplı Gazeteciler Derneği’nde Doğan Bostancı 4. kez başkan seçildi

Zonguldak’ın Alaplı Gazeteciler Derneği’nin (AGD) olağanüstü Genel Kurulunda kongresinde 2 adaylı seçim gerçekleşti. Adaylardan mevcut başkan Doğan Bostancı listesi 14 oy alarak 2 oy farkla 4. kez başkanlığa seçildi.

Zonguldak’ın Alaplı İlçesi Halk Kütüphane’sinde gerçekleştirilen AGD’nin olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Doğan Bostancı ile Metin Mudanya yarıştı. Doğan Bostancı ile Metin Mudanya arasında oldukça çekişmeli geçen kongre saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşının okunması ve Divan üyelerinin seçimi ile başladı. İki adayın ortak önergesi ile divana Yasin Ören Başkanlık ederken, divan üyeliklerini Birol Koç, Gürol Öztürk, Recep Tufan üstlendi. Bu arada okunan gündem maddesinde yer alan yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporu ile tahmini bütçe, üyelerin oybirliğiyle kabul edildi.

Kongrede bir konuşma yapan Divan Başkanı Yasin Ören, her iki tarafa da başarılar diledi. Faaliyet raporlarının okunması ve oylamalarının ardından Metin Mudanya sarı listeyle, Doğan Bostancı da beyaz liste ile yarıştı. Olağan üstü genel kurula Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık ve önceki dönem Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı Necati Günay ve gazeteciler katıldı. Toplamda 30 üyesi bulunan (AGD) seçiminde 26 oy kullanıldı.Divanın yaptığı sayım sonunda 26 geçerli oyun 14’nü alan Doğan Bostancı listesi seçimi kazandı.

"Birlik, beraberlik mesajları verildi

Seçimi kazandıktan sonra teşekkür konuşması yapan Doğan Bostancı birlik beraberlik mesajı verdi.Bostancı başkanlığındaki yönetim kurulu şöyle oluştu:

Ertuğrul Yüksel, Mustafa Kanca, Hakan Kurttekin ve İsmail Yasin Akçin.