Afet ve acil durum koordinasyon kurulu toplandı

Zonguldak Valiliği Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Vali Mustafa Tutulmaz’ın talimatlarıyla Vali Yardımcısı Turgut Subaşı başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla Afet Yönetim Merkezinde toplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 6 il için yapılan yoğun kar yağışı sonrası Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, kriz masası kurdu. Toplantıda İl genelinde karla mücadelede alınan tedbirler gözden geçirildi, ilave tedbirler değerlendirildi. Toplantıda 425 araç ve bin 150 personelle gerektiğinde 7/24 esasına göre çalışma planı hazırlanarak, gerekli kararlar alındı.