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9 bin ton asfalt dökülecek

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı’da 9 bin ton asfalt döküleceğini söyledi

ZONGULDAK 17.06.2021, 11:40
9 bin ton asfalt dökülecek

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı’da 9 bin ton asfalt döküleceğini söyledi

Zonguldak Alaplı Belediyesi’nin Ağustos ayında asfaltlama çalışmalarına başlayacağı ve 9 bin ton asfalt dökeceği dile getirildi. Belediyenin asfalt planlaması ile ilgili açıklama yapan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, “ Göreve geldiğimizden bu yana her yıl bir planlama doğrultusunda belediyemiz dahili mahallelerimizde asfalt çalışması yapıyoruz. Bu yıl da başta İtfaiye ,Pazar yeri arasındaki yol olmak üzere, Site Karşıyaka mahallerinde çalışma yapacağız.

Yine, Merkez ve Site Mahallelerimizin ihtiyaç duyulan bölgelerinde asfaltlama çalışması planlıyoruz. Yaklaşık 9000 bin ton asfalt dökeceğiz “ dedi.
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