Faiz oranları ticari kredilerde yüzde 62,7, ihtiyaç kredilerinde ise yüzde 82,1'e ulaştı. MARS Kurucu Ortağı Emrah Kaya, vatandaşları kredi puanını etkileyebilecek bilinmeden yapılan hatalar konusunda uyarıyor.



Artan enflasyonla birlikte dar boğazda olan vatandaş geçimini devam ettirmek için kredi kartı kullanmak zorunda kalıyor. Kredi kartına olan talebi baskılamak için ekonomi yönetimi nakit avans, kredi kartı faizleri, ihtiyaç kredisi faizlerinde artışa gitti. Nakit avans çekim faizi yüzde 5'e yükselse de tüketimdeki hızı kesmedi. Karttan nakit çekim ve mevduat hesabından kredi kullanımı rekor seviyeye ulaştı. Faiz oranları ticari kredilerde yüzde 62,7, ihtiyaç kredilerinde ise yüzde 82,1'e ulaştı. Ancak bu hem banka hem vatandaş için geri ödeme noktasında birtakım riskler barındırıyor.



İnsanların kredi notunu etkileyen ve kullanıcıların bihaber olduğu birçok faktörün olduğunu söyleyen MARS Kurucu Ortağı Emrah Kaya, “Örneğin kişiler kredi kartı limitlerinin yüzde 90'ını kullandıkları anda bankacılık kredibiliteleri negatif etkileniyor. Yani diyelim ki 100 bin lira limitli bir kartınız var ve limiti 9 bin liraya düşmüş. O zaman sistem bu kişiyi paraya sıkışmış, ekonomik zorlukta diye görerek kredi puanını düşürüyor. Dolayısıyla kredi kartlarının limitinin son yüzde 10'una kadar düşmeyenler, minimumlarını gününde ödeyenler, sürekli kredi başvurusu yapmayanlar daha avantajlı olacak. Çünkü sürekli düşük ya da yüksek rakamlarda kredi başvurusu yapanların, onaylansa da onaylanmasa da kredi puanı düşüyor; bin lira, yüz bin lira ya da bir milyon lira fark etmiyor. Dolayısıyla çok zorunda kalmadıkça sık sık küçük rakamlarda kredi çekmemeleri, kredi kartı limitlerini dikkatli kullanmaları ve minimum ödeme tutarlarını ödemeye özen göstermeleri önem taşıyor” diyor.





Ayrıca ekonomik durumu döndürmek için çoklu kredi kartı kullanımının da kafa karışıklığına yol açabileceğine dikkat çeken Kaya, MARS ile tüm kredi kartları ve hesapların tek ekranda yönetilebileceğini, böylelikle limit aşımı, geç ödeme gibi kredi notunu etkileyebilecek hatalara düşülmesinin önüne geçilmesi için çalışmaların devam ettiğini söylüyor.