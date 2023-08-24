Yunanistan'daki yangınlar için İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yannis Artopios'un yaptığı açıklamaya göre Dadia Ormanı'nda 18 ceset bulundu. Cesetlerin, Yunanistan'a Meriç'ten giriş yapan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin ediliyor.

"Tek hoş olan şey, kömürleşerek ölen 18 göçmenden başka insan hayatının yasını tutmamış olmamızdır” diyen spiker Yunan medyasında eleştirilerin hedefinde.

IN.GR haber sitesi bunun kabul edilemez bir atıf olduğunu söyleyerek, spikere göre “Göçmenlerin daha aşağı bir tanrının insanları olduğunu, hayatlarının Yunanlıların hayatları kadar önemli olmadığını” öne sürdü.

Yunanistan'da sosyal medya kullanıcıları, sunucu hakkında nefret yasası kapsamında işlem yapılmasını talep etti.