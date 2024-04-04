Türkiye geçen hafta sonu yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Seçimin ardından yurt genelinde bazı noktalarda seçime itirazlar yapıldı.

İtirazlara ilişkin açıklama yapan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, itirazların bugün kurulda görüşüleceğini söyledi.

Van Büyükşehir Belediyesi seçimine ilişkin de konuşan Başkan Yener, “Van ile ilgili verilen karar bugün yazılacak.” dedi.

Van’da seçimden birinci çıkan DEM Parti’nin adayı Abdullah Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığına hükmedilmişti.

DEM Parti’nin itirazını görüşen Yüksek Seçim Kurulu, itirazı oy çokluğuyla kabul edip, İl Seçim Kurulu tarafından verilen kararı kaldırmıştı. YSK, mazbatanın Zeydan’a verilmesine karar vermişti.