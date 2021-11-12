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Yozgat’ta uyuşturucu madde operasyonu: 15 gözaltı
Yozgat merkezli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.
YOZGAT 12.11.2021, 18:01
Yozgat merkezli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Boğazlıyan, Sarıkaya, Sarayken ilçeleri ile Kayseri’de uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıkları ve ticaretini yaptıkları öne sürülen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şüpheli Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınırken zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 18 bin 575 lira ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.