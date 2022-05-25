Yozgat’ta öğrenciler, mesleki becerilerini sergiledi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2022 Avrupa Meslek Becerileri haftası dolayısıyla ‘Mesleğimi Tanıyorum, Becerilerimi Geliştiriyorum’ sergisi açılışı yapıldı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programda konuşan Yozgat İl Milli Eğitimi Müdürü Yusuf Yazıcı, “Son yıllarda mesleki ve teknik eğitime yönelik hamleler ile gözle görülür bir gelişme yaşanıyor. Döner sermaye gelirlerindeki önemli artış, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının öne çıkan çalışmaları, ARGE merkezi okullarımız, patent, marka ve fikrî-sınai mülkiyet ivmesi ve mesleki eğitim merkezlerinde 1 milyon öğrenci hedefi, özellikle salgın sürecinde meslek liselerimizin pandemi sürecini kolay atlatmaya ve ekonomik açıdan üretime sağladığı katkılar öne çıkan kazanımlardan olmuş, elde edilen bu başarıların görünürlüğü sağlanmıştır. Yenilenen Mesleki eğitim Kanunu ile istihdama yönelik iş gücünün sağlanması için çok olumlu iyileştirmeler yapılmıştır. Mesleki ve teknik eğitime yönlendirmenin ve farkındalık oluşturmanın hedeflendiği etkinliklerde 2022 Avrupa Mesleki Beceriler Haftası’nda Ülkemiz genelinde olduğu gibi İlimiz Yozgat’ta da, çeşitli kategori ve çalışmalarda öne çıkan işlere imza atmaya devam ediyor. Bu çerçevede İlimizde kasım ayında 874 olan çırak sayımız yapılan iyileştirmeler sonucunda bin 653 ‘e yükselmiştir. Öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından yenilikçi teknolojiler, artırılmış gerçeklik uygulamaları ve saha uygulamalarının sergileneceği bu programda emek veren ve katkı sağlayan tüm meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ederim” diye konuştu.