Yozgat’ta öğrenciler karnelerini aldı

Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da öğrenciler karnelerini alarak karne sevinci yaşadı. Yozgat Valisi Ziya Polat Saray Köyü Yibitaş İlkokulu öğrencilerine karnelerini vererek, heyecanlarına ortak oldu.

Yozgat genelinde toplam 73 bin 329 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Düzenlene programa, Vali Ziya Polat, Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Ziya Polat eğitimin önemine değinerek, eğitim sürecinin insanın doğumundan ölümüne kadar geçen bir süreç olduğunu vurguladı.

Polat, “Bu yarıyıl tatilini verimli kullanmamız gerekiyor. Öğrencilerimiz tatil boyunca hem eğlensinler hem de kitap okunsunlar. Öğrenciler kendilerini nitelikli hale getirmelidir. Bunun için de okumayı bırakmamalılar. Ayrıca eğitim süreçlerinin COVİD-19 salgınına rağmen başarıyla tamamlanmasında özveriyle gayret eden eğitim çalışanımıza çocuklarımızın istikballerinin inşası yolunda emeklerini ve sevgilerini esirgemedikleri için teşekkür ederim. Yarıyıl tatili öğrencilerin bir dönem boyunca yoğun geçen eğitim günlerinin ardından tatlı yorgunluklarını atma, sosyal çevreleriyle daha çok bir araya gelme ve hepsinden önemlisi ikinci döneme hazırlık için önemli bir fırsattır. Bu tatil, aynı zamanda yeni şeyler öğrenme adına da değerli bir moladır. Önemli olan bu molayı en verimli, en etkin ve kazanımların olduğu bir şekilde tamamlamaktır" dedi.

Vali Polat, öğrencilere önümüzdeki günlerde soğukların artacağını belirterek “Dikkat edin! Dışarı çıktığınızda üzerinizi sıkı giyinin, hastalanmayın. Kendinize iyi bakın. Annelerinize, babalarınıza benden selam söyleyin. İyi tatil geçirmenizi diliyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra öğretmenler odasına geçen Vali Polat, öğretmenler ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.