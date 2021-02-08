Yozgat’ta gasp olayına karışan 3 kişiden 1’i tutuklandı

Yozgat’a Ankara’dan saman ticareti için gelen Serkan Ö.’yü darp edip 12 bin 40 lirasını alan 3 kişiden 1’i tutuklandı.

Sosyal Medya üzerinden saman satışı yapan 3 şahıs, Ankara’dan saman almak için Yozgat’a gelen Serkan Ö. isimli şahsı darp ederek 12 bin 40 lirasını zorla alıp kayıplara karıştı.

Olayın emniyete intikal etmesinin ardından Yozgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlatarak şüphelileri izlemeye aldı. Takip sonucu emniyet ekipleri, nitelikli gasp olayına karışan H. Ç. isimli şahsı yakaladı. H.Ç isimli şüpheli, yakalamasının ardından diğer 2 kişinin de M. E. ve M. M. isimli şahıslar olduğunu beyan ederek iki şüpheli şahısta ekiplerce yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınan H.Ç., M.E. ve M.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olaya karışan M. M. isimli şahıs Cumhuriyet Savcılığınca, M. E. isimli şahıs ise Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken H. Ç. isimli şahıs ise sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.