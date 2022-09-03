Sorgun’da son 3.5 yılda 642 bin 798 metrekare asfalt atıldı

Alt ve üst yapı çalışmalarını koordineli bir şekilde yürüten Sorgun Belediyesi son 3.5 yılda ilçe genelinde 642 bin 798 metrekare asfalt serimi gerçekleştirdi.

İlçe genelinde güvenli bir ulaşım ağı kurmak için birçok noktada asfalt ve yol açma çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, göreve geldikleri günden itibaren ilçe genelinde 642 bin 798 metrekare asfalt serimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vatandaşın ihtiyacını yönelik hizmetleri gerçekleştirdiklerini belirten Ekinci, “Sorgun’un 14 mahallesinin tamamında konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sağlamak için belirlenen plan doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürekli gelişen ve genişleyen ilçemizde birçok mahallede imara uygun yol açma ve yeni yol yapım çalışmalarımız devam etmektedir. İlçenin en önemli altyapı sorununu çözüme kavuşturduk.” dedi.

Asfalt serim çalışmalarında yaz döneminin verimli geçtiğini de hatırlatan Ekinci, “Bu yıl Karşıyaka, Aydınlıkevler, Güzelyurt, Bedirbaba, Yazlak, Bahçelievler, Çay, Agahefendi, Yeşilöz, Ahmetefendi, Osmançavuş mahallelerinde önemli yol çalışmaları ve asfalt serimi yaptık. İçerisinde bulunduğumuz hava ve iklim şartlarına baktığımızda asfalt serimi için en uygun zaman dilimi olan yaz dönemini çok verimli geçiriyoruz. Ekiplerimiz, ulaşım noktasında herhangi bir olumsuzluğa geçit vermemek için gece gündüz demeden çalışıyor. Bizler de çalışmaları adım adım takip ediyoruz.” şeklinde konuştu.