Sorgun’da motor yağı hırsızları yakalandı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bir iş yerinden madeni yağ çalan hırsızlar çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandılar.

Olay dün gece saatlerinde Sorgun Agahefendi Mahallesi Sanayi Sitesinde bulunan Yasin Yaşar’a ait işyerine giren hırsızlar, 16 adet 4 litrelik madeni motor yağı, 6 adet 6 litrelik madeni motor yağı ve 5 adet triger setini çaldılar. İşyeri sahibinin şikayetçi olması üzerine Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptıkları incelemelerin ardından O.A. ve S.Y. isimli 2 şahsın işyerini sıkı takip altına aldı. Şüphelilerin malzemeleri sattıkları işyerine baskın yapan polis ekipleri, çalıntı motor yağları ile birlikte araba parçalarını ele geçirdi. Gözaltına alınan O.A. ve S.Y isimli şahısların emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.