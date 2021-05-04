Sorgun’da İnşaatlardan hırsızlık yapan 5 kişi yakalandı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde inşaatlardan piyasa değeri 23 bin lira olan demir ve kalıp malzemesi çalan 5 kişi yakalandı.

Olay Sorgun Bedirbaba Mahallesi ve Yazlak Mahallesinde bulunan iki farklı inşattan meydana geldi. Piyasa değeri 23 bin lira olan demir ve kalıp malzemesi çalındığı ihbarını olan Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki çok sayıda güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda ekipler, hırsızlık yapan 5 kişinin kimliğini tespit etti. Yapılan operasyonla 5 kişi çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandılar. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.